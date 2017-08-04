Хирамагомедов поставил под сомнения заслуги Бату Хасикова, бросив ему вызов

Российский боец ММА Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в полусреднем весе, бросил вызов кикбоксеру Бату Хасикову. Хирамагомедов поставил под сомнения заслуги Хасикова, назвав его многократным чемпионом мира в кавычках.



По словам Хирамагомедова, достижения Хасикова ему кажутся сомнительными. При этом боец не стесняется в выражениях, открыто заявляя, что калмыцкий спортсмен ему откровенно не нравится.



«Уважаемые любители единоборств, у меня появилась идея! Есть такой человек — Бату Хасиков, „многократный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу“, и я хочу вызвать его на бой. Скажу вам честно, сколько лет я его знаю, столько лет он мне не нравится, да и все его супербои по муай-тай или по чему он там дрался, мне кажутся сомнительными (думаю, не только мне). Хотел бы провести этот бой по правилам ММА, но, думаю, все понимают, что дальше 1-го раунда дело не дойдёт, и это будет нечестно, поэтому готов провести бой в твоей стихии и по твоим правилам. Дальше слово за тобой», — написал Хирамагомедов на своей странице в Instagram.



Напомним, Гаджимурад получил скандальную известность после того, как сломал челюсть вице-президенту Союза ММА России Радмиру Габдулину. Это случилось после завершения боя против Геогргия Кичигина, проходившего в мае текущего года в Астане.



При этом Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. На его счету семь поединков в статусе профессионала, пять побед и два поражения.



Что касается Хасикова, то он завершил спортивную карьеру три года назад. В настоящее время занимается организацией поединков по правилам ММА.