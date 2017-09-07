Источник: Гассиев и Влодарчик проведут бой 21 октября в США

9 сентября в Берлине боем Александра Усика и Марко Хука стартует турнир Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе. До сих пор единственной четвертьфинальной парой, которая не определилась с датой поединка, остаётся пара чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева и Кшиштофа Влодарчика.

По сведениям источников, ожидается, что россиянин защиту титула проведёт 21 октября в Нью-Джерси, тем не менее данная информация официально не подтверждена, сообщает BoxingScene.

Для Гассиева это будет первая защита титула, который он завоевал в декабре минувшего года, одолев Дениса Лебедева.