Бой Бетербиев — Коллинг, вероятно, станет титульным

11 ноября в калифорнийском городе Фресно российский боксёр полутяжёлого веса Артур Бетербиев должен провести бой с Энрико Колингом, победитель которого получит статус официального претендента на титул IBF.

Тем не менее, после того как обладатель этого пояса Андре Уорд объявил о завершении карьеры, эта встреча может стать титульной, сообщает Journal de Montreal.

В таком случае Бетербиев впервые получит шанс сразиться за титул. В последний раз он появлялся в ринге в декабре минувшего года, когда нокаутировал Исидро Прието.