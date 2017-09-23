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Чахкиев объявил о завершении карьеры

23 сентября 2017, суббота. 20:36 Бокс/ММА

Олимпийский чемпион-2008 года, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBO, 34-летний Рахим Чахкиев объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин считает, что его лучшие годы уже позади, вместе с тем отметив, что реализовать весь свой потенциал он так и не сумел.

«Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе у меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ.

Я буду и дальше жить спортом, но я не думаю, что смогу еще что-то показать. Логически неправильно стараться выиграть какой-то титул, конкурируя с молодыми, мои лучшие годы уже прошли. Хотя я еще могу что-то показать, но считаю нужным завершить выступления", — приводит слова Чахкиева ТАСС.

Последний бой на профессиональном ринге Чахкиев провёл 3 декабря минувшего года, уступив тяжёлым нокаутом Максиму Власову.

Чахкиев: хотелось бы провести ещё один, прощальный бой
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Рахим Чахкиев
Новости. Бокс/ММА
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