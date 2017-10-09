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Соперником Поветкина может стать Кристиан Хаммер

9 октября 2017, понедельник. 17:05 Бокс/ММА

Следующим соперником российского супертяжеловеса Александра Поветкина может стать румынский супертяжеловес Кристиан Хаммер. Менеджер Хаммера Эрролд Сейлан рассказал, что ведёт переговоры с командой россиянина.

Ранее стало известно, что владеющий поясами титулов WBO International и WBA Inter-Continental Поветкин вернётся на ринг в рамках турнира, запланированного на 15 декабря в Екатеринбурге

«Мы ведём переговоры по бою с Поветкиным. Они очень близки к завершению, но контракт пока не подписан», — цитирует Сейлана ТАСС.

Александр Поветкин проведёт следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин
Новости. Бокс/ММА
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