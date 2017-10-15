Грувз: Юбэнк недостаточно большой для меня

Чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Джордж Грувз прокомментировал победу в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса над Джемми Коксом, а также поделился ожиданиями от следующего боя.

«Я не хотел, чтобы бой получился лёгким, и я знал, что Джемми сложный соперник. Сегодня я работал по корпусу соперника, и передо мной нельзя открывать эту цель, так как я могу попасть, после чего вы не встанете. Что касается следующего поединка, то в прошлом Юбэнк был моим спарринг-партнёром. Но большое значение в этой встрече будут иметь габариты. Я знал, что Кокс не побьёт меня, то же самое могу сказать и о Юбэнке, он недостаточно большой для меня», — приводит слова Грувза Ringtv.