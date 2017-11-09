Рябинский: пусть знают, что нельзя нас трогать просто так, будут последствия

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский на специально созванной конференции прокомментировал решение WBC отменить пожизненную дисквалификацию Александра Поветкина, ранее наложенную из-за обвинений в употреблении запрещённых веществ. В частности, он пояснил, что адвокатам удалось доказать, что запрещённый остарин, вероятнее всего, попал в организм спортсмена с пищевыми добавками.



«По поводу остарина. Нам удалось привести веские аргументы, что Саша не мог умышленно принять этот препарат. Умышленный приём данного препарата предусматривает гораздо большую его концентрацию в организме. Это говорит о том, что, скорее всего, остарин попал в организм Поветкина с некачественной пищевой добавкой. Это нашим адвокатам удалось доказать. Для нас это победа.



И как вообще возможно, что шесть проб оказались чистыми, а положительной – лишь одна? Нельзя оставлять такие обвинения без реакции. И было изначально плевать, сколько времени это займёт. Это принципиальный вопрос. Пусть знают, что нельзя нас трогать просто так. Будут последствия», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Материал, посвящённый пресс-конференции Рябинского, выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.