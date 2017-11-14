Лебедев подарит Тайсону берет десантника

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA Super Денис Лебедев намерен подарить легендарному спортсмену Майку Тайсону десантный берет во время Synergy Global Forum 27–28 ноября, который должен посетить Тайсон.



«Берет российского десантника — это символ несгибаемой воли и стремления к победе, невзирая ни на какие трудности и препятствия. У Тайсона русский характер, он настоящий боец. Поэтому я намерен подарить ему берет ВДВ как человеку, преодолевшему множество самых разных трудностей и проблем и доказавшему, что человек, имеющий волю и характер, всегда победит и добьётся успеха», — приводит слова Лебедева Life.

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