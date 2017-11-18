Взвешивание UFC Fight Night 121: Вердум тяжелее Тыбуры

Ранним утром 19 ноября в Сиднее состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 121. Главным его событием станет поединок в тяжелом весе между Фабрисиу Вердумом и Марцином Тыбурой. В канун встречи спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Вердум оказался тяжелее оппонента. Весы под бразильцем показали 112,9 кг, в то время как Тыбура потянул на 112 кг.

UFC Fight Night 121. Взвешивание

Основной кард:

Фабрисиу Вердум (249 фунтов) — Марцин Тыбура (247 фунтов)

Бек Роулингс (125) — Джессика Роуз-Кларк (128)

Тим Минс (170) — Билал Мухаммад (170)

Джейк Мэттьюз (170) — Боян Величкович (170)

Элиас Теодору (185) — Дэниел Келли (185)

Александр Волкановски (149) — Шейн Янг (147).