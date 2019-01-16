Емельяненко не знает, будет ли продолжать карьеру после боя с Бейдером

Российский MMA-тяжеловес, бывший чемпион PRIDE Фёдор Емельяненко заявил, что ещё не определился, продолжит ли карьеру после финала Гран-при Bellator, в рамках которого он проведёт поединок с американцем Райаном Бейдером.

«Посмотрим. Как Бог даст. Сначала надо отбиться», — сказал Емельяненко во время конференции, организованной Bellator.

Также Фёдору был задан вопрос, станет ли для него проблемой бой с соотечественником Виталием Минаковым, так как такой матч может случиться, если сам Емельяненко одолеет Бейдера, а Минаков — Чика Конго.

«Сначала нужно победить в Гран-при, а потом уже строить планы. Я так думаю», — ответил Емельяненко.

Бой Емельяненко — Бейдер состоится 26 января в американском городе Инглвуде.