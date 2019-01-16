Емельяненко — о мотивации в боях: выступаю за свою страну, представляю свою веру

Российский MMA-тяжеловес Фёдор Емельяненко отметил важность финального поединка Гран-при Bellator, в рамках которого он 26 января проведёт бой с Райаном Бейдером.

«Бейдер — очень грамотный боец, наверное, один из самых умных в этом Гран-при, всегда грамотно ведёт свои поединки. Что будет в бою — посмотрим, я понимаю, что он очень хороший борец и по нему сложно попасть, он много времени уделяет защите. Посмотрим, как сложится бой.

В Гран-при собраны очень хорошие бойцы — именитые и из первой десятки, поэтому я высоко ценю его. Для меня очень важно выступать в нём, рад драться в одном турнире с такими бойцами, как Райан Бейдер, Мэтт Митрион и так далее.

Стать чемпионом Bellator значит для меня очень многое. Конечно, я выступаю за свою страну, во славу Божью, поэтому буду выкладываться на все сто процентов. Для меня очень многое значит ближайший бой. К тому же я единственный русский из тех, кто участвует в этом Гран-при.

Я благодарен Скотту Кокеру (президент Bellator. — Прим. ред.) за то, что он включил меня в Гран-при, это человек слова, и мне всегда было приятно с ним работать. Все годы, которые мы раньше работали вместе, и сейчас он был и остаётся человеком, который не пускает слова на ветер.



Почему я выступаю? Выступаю за свою страну, представляю свою веру. Мне кажется, больше мотивации и причин не должно быть», — сказал Емельяненко во время пресс-конференции, организованной Bellator.