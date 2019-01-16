Емельяненко: победа в Гран-при Bellator будет одним из самых больших достижений

Российский MMA-тяжеловес, бывший чемпион PRIDE Фёдор Емельяненко высказался о финальном поединке Гран-при Bellator с Райаном Бейдером, который пройдёт 26 января.

«Мне всё равно, где будет проходить этот поединок. Мы и борьбе в партере очень много внимания уделяли, и спаррингам в стойке. Так что посмотрим, как всё будет в бою. Мне, в принципе, всё равно.



Победа в Гран-при Bellator будет одним из самых больших достижений в моей карьере, если удастся выиграть его. Райан, конечно, очень серьёзный соперник, прошёл достойных сильнейших бойцов, поэтому, если Бог даст победить, для меня это будет большое событие.



Подготовка прошла хорошо, но о её уровне можно будет судить только во время боя или после него. Но, слава Богу, всё прошло хорошо. Что касается досрочной победы — я всегда хочу победить досрочно. Конечно, хочется победить пораньше и не затягивать бой, но готовимся всегда на полный бой, чтобы после него ещё остались силы», — сказал Емельяненко во время конференции, организованной Bellator.