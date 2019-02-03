Э. Альварес — о поражении от Ковалёва: у меня нет оправданий

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес прокомментировал поражение в титульном бою от Сергея Ковалёва, признав, что у него нет никаких оправданий такому исходу противостояния.

«У меня нет оправданий. Знал, что если бой продлится всю дистанцию, Ковалёв будет фаворитом. Потому я пытался оказывать давление. Показалось, что я выступил хорошо, но это не дало результата. Не считаю себя проигравшим, но я должен отдать должное Ковалёву, он вышел на ринг и доказал, что он хочет победить», — приводит слова колумбийца ESPN.

Напомним, что ранним утром 3 февраля мск, Сергей Ковалёв единогласным решением судей победил Элейдера Альвареса и вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO.