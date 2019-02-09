Тренер Адесаньи: Силва — Лэнс Армстронг в смешанных единоборствах

Юджин Бейрман, тренер Исраэля Адесаньи, подчеркнул, что считает Андерсона Силву мошенником и не видит его в списке величайших спортсменов.



«Андерсон Силва — Лэнс Армстронг в смешанных единоборствах. Лично для меня он — мошенник. Поклонники ММА отличаются от фанатов велоспорта, они быстро забывают, как кто-то обманывал всех. Но я не такой. Если вы делаете что-то неправильно и это доказано и основано на железных фактах, я не согласен с этим. Не хотел бы избить мошенника, но общего с ним я бы ничего иметь не стал.



Силве нет места в списке величайших бойцов. Он сидит на том же месте, что и Лэнс Армстронг. Очень странно, что его называют величайшим спортсменом. Два человека, которые виноваты в одном и том же, обладают такой разной репутацией в спортивном мире. И это связано только с тем, что фанаты разных видов спорта по-разному видят этот мир», — приводит слова Бейрмана MMAFightong.