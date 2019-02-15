Пико: Хабиб может быть успешным в боксе

Боец Bellator Аарон Пико прокомментировал возможный дебют российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в боксе, отметив, что Хабиб может стать успешным в этом виде спорта. Однако, по мнению Пико, в потенциальном поединке с Флойдом Мейвезером-младшим Нурмагомедов потерпит поражение.



«Считаю, Хабиб может быть успешным в боксе. Если проведёт необходимую работу, его навыки выйдут на высокий уровень. Да, в боях с чемпионами и лидерами рейтингов у него будут проблемы, но его навыки всё же на довольно высоком уровне.



Думаю, он проиграет Флойду, но болеть в этом бое я всё же буду за Хабиба. Всегда с удовольствием смотрю бои Нурмагомедова и очень уважаю его как человека. Без сомнений, я буду на его стороне», — сказал Аарон Пико в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.

«Думаю, Флойд победит Хабиба на ринге, но болеть буду за Нурмагомедова» Звезда Bellator Аарон Пико – о Хабибе в боксе, поражении Фёдора, прадеде-танкисте и собственном будущем после поражения.