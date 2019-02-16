Харитонов хотел бы провести повторный поединок с Митрионом

Руслан Кривуша, тренер российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал состояние Сергея после поединка с Мэттом Митрионом и подчеркнул, что Сергей хотел бы провести ещё один бой с американцем.



Напомним, поединок Харитонова и Митриона на турнире Bellator 215 был признан несостоявшимся после удара Митриона в пах Харитонову. Сергей был доставлен в больницу.



«Сергей был отлично готов к Митриону. Жаль, что подобное произошло. В будущем мы, конечно, хотели бы провести этот поединок.



Сергей сейчас попытался ходить, но болевые ощущения остаются. Посмотрим, что скажут врачи», — приводит слова Кривуши ТАСС.

На счету 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.



40-летний Митрион за карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.