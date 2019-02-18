Тим Цзю: в последний раз отец побил, но сейчас ему лучше не выходить против меня

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, рассказал о спаррингах со знаменитым отцом.

«О, ему лучше со мной не выходить сейчас! Хотя в последний раз он меня побил, был небольшой нокдаун. Но это было давно. Сейчас я бы ему выходить со мной не советовал!

Если смогу стать вполовину таким же, как он, будет очень круто. Не отказываюсь от слов, что хочу его превзойти, я хочу быть чемпионом. Просто даже если буду вполовину так же хорош, это уже будет невероятно.

Пока доволен, как складывается карьера. Все, о чем думаю, – это качественный тренировочный процесс и работа на ринге. Остальное не моя зона контроля. У меня отличная команда, они думают, каких соперников мне подбирать и о подобных делах. Каждый у нас делает свою работу. Моя работа – боксировать", – цитирует Тима Цзю «Спорт-экспресс».

Тим Цзю дебютировал в профессионалах в 2016 году. Он проживает и тренируется в Австралии.