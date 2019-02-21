Тренер Харитонова: Митрион сейчас пиарится на теме боя с Сергеем

Руслан Кривуша, тренер тяжеловеса Bellator Сергея Харитонова, рассказал, как в их команде восприняли вызов от Мэтта Митриона.

Бой Харитонова и Митриона на турнире Bellator 215, прошедший в минувшие выходные, был признан несостоявшимся, так как Мэтт Митрион неумышленно ударил Сергея ногой в пах, после чего россиянин не смог продолжить поединок. Позднее американец вызвал Харитонова на повторный матч.



«Митрион в любом случае сейчас пиарится на этой теме. Не понимаю почему — всё-таки было нарушение правил, хоть и неумышленное. Но он то в футболке с непонятной надписью, то этот пост выбросил. Как вызов и предложение мы восприняли нормально, но я считаю, что это должно исходить от Bellator. И после того, как Сергей пройдет полное обследование в России и будут известны результат и сроки восстановления.

Митрион еще на первой пресс-конференции сказал, что ему в Чикаго выгодно драться, потому что он туда приведет максимальное количество зрителей. Нам вообще без разницы, Сергей готов драться где угодно. Что касается перспектив выступления, то надо дождаться полного обследования. И будем ждать предложения от Bellator — Сергей сдаст результаты туда. Когда появится точное предложение Bellator, а не мечты Митриона, то не будет проблем. Сергей и команда не против, мы готовы», — сказал Кривуша телеканалу «360».