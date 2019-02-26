Тренер Сен-Пьера не исключает, что Жорж вернётся в бои

Фирас Захаби, тренер Жоржа Сен-Пьера, считает, что его подопечный может возобновить карьеру.



«Джордж объявил об уходе в отставку в четверг, а в пятницу утром уже был на тренировке. Я уверен, что в нем еще горит огонь, и если однажды подвернется какая-нибудь невероятная возможность провести хороший поединок, он может вернуться в спорт», — сказал Захаби BJPenn.

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Сен-Пьер объявил об уходе в отставку на прошлой неделе.

«Нет никаких слёз. Чтобы закончить карьеру, нужно много дисциплины. Это был долгий процесс, но пришло время сделать это. Только нескольким людям удалось сделать это окончательно с первого раза. Я здесь, чтобы объявить о своём уходе из ММА, о завершении карьеры. Трудно закончить карьеру, когда занимаешься боями. Я всегда говорил, что лучше сделать это самому, пока находишься на вершине», — сказал Жорж.