Майорга не посещает тренировки

6 апреля в Гватемале состоится вечер профессионального бокса, в котором встретятся перспективный местный боксёр, дебютант в профи Лестер Мартинес и экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Майорга. Невзирая на то что до боя осталось менее двух месяцев, 45-летний никарагуанец позволяет себе пропускать тренировки. Об этом рассказал тренер Майорги Луис Леон.

«Немного успокаивает то, что Рикардо сейчас не набрал много лишнего веса, он весит около 77 килограммов. Такое поведение продолжается на протяжении всей его карьеры. Он очень талантливый, но его ничего не заботит, и только в конце тренировочного лагеря он начинает выкладываться по максимуму», — приводит слова специалиста BoxingScene.