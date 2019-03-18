Яквинта сообщил, что неделю назад согласился на бой с Фергюсоном

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта сообщил, что руководство промоушена неделю назад предложило ему встречу с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном.

«Неделю назад я согласился на предложение подраться с Фергюсоном. Не знаю, зачем ему вообще предложили поединок, учитывая ту ситуацию, с которой он ныне столкнулся. Надеюсь, Тони получит необходимую помощь», — приводит слова Яквинты страница MMA on Point в «Твиттере».

На минувшей неделе супруга Тони Фергюсона обратилась в суд, попросив соответствующие органы оградить её и ребёнка от бойца. По её словам, в последние месяцы за Фергюсоном отмечается странное поведение. Кроме того, на данный момент известно о пяти полицейских отчётах об инцидентах, в которых фигурирует чета Фергюсонов.