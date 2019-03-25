Хирн: бой Фьюри со Шварцем – бесполезная трата времени

Известный промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Тайсона Фьюри и Тома Шварца, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США), не вызовет интереса.

«Это бесполезный бой. Фьюри дрался с Деонтеем Уайлдером, фактически победил его, матч был равным, многие считают, что Фьюри был лучше. Люди требовали, чтобы состоялся реванш. Но в итоге теперь Фьюри вместо реванша дерётся со Шварцем.

Если бы так поступил Энтони Джошуа, то какой была бы реакция? Тем не менее я не виню Фьюри. Он получит много денег за такой лёгкий бой. Без проблем.

Просто мне кажется, что Джошуа несправедливо критикуют, людям не нравится, с кем он дерётся. А затем Фьюри идёт и бьётся со Шварцем. Пусть Том не подумает, что я его не уважаю, но он даже не входит в число 15 лучших боксёров мира», — цитирует Хирна BoxingScene.