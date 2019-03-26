Уайт — о завершении карьеры Макгрегора в ММА: на его месте сделал бы то же самое

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА. Ранее Макгрегор сообщил о намерении завершить карьеру в смешанных единоборствах в своём «твиттере».

«У него достаточно денег, чтобы завершить выступления, да и у него отличный виски. Это здравое решение. Если бы я был на его месте, поступил бы так же. Макгрегор уходит из единоборств, но он не перестанет работать.

Развитие производства виски будет требовать его участия. Уверен, у него есть и другие проекты. Наблюдать за его карьерой было здорово, он достиг огромных успехов в нашем спорте. Я счастлив за него. Надеюсь, что он будет таким же успешным за пределами октагона, как и в ММА», — цитирует Уайта MMAJunkie.