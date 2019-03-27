Чавес-младший: завершу карьеру, если проиграю в следующем поединке

Экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший сообщил, что завершит карьеру, если потерпит поражение в следующем поединке. Предполагается, что соперником мексиканца станет небитый боец полутяжёлого веса Майк Ли (21-0, 11 КО), а сам бой пройдёт 22 июня 2019 года.

«Я счастлив, потому что снова выйду на ринг. Когда я оказываюсь на ринге, отдаю себя полностью. Я больше года не дрался, с нетерпением жду возобновления карьеры.

Не могу позволить себе потерпеть ещё одно поражение. Я уже трижды проигрывал, и, если вновь уступлю, завершу карьеру. Поэтому можете рассчитывать, что я покажу лучший бокс», — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.

Хулио Сезар Чавес-младший не появлялся в ринге почти два года. Последний раз он выступал в мае 2017 года, когда без шансов проиграл Саулю Альваресу.