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Хирн: Вл. Кличко будет в топ-5 тяжеловесов, если решит вернуться

Хирн: Вл. Кличко будет в топ-5 тяжеловесов, если решит вернуться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможное возвращение украинского боксёра Владимира Кличко. Ранее сообщалось, что стриминговая платформа DAZN предлагает 43-летнему Кличко $ 80 млн за три боя.

«Думаю, что у Кличко было несколько бесед, направленных на прощупывание почвы. Но я не думаю, что решение будет принято совсем скоро. Впрочем, всё это дела Кличко.

Хотел бы я вновь увидеть Кличко на ринге? На мой взгляд, любому тяжеловесу было бы интересно вновь выйти на ринг и сразиться с лучшими. Главная проблема Владимира в том, что в последние годы у него не было соперников и практики.

Если Кличко вернётся, он сразу попадёт в топ-5 рейтинга, нет сомнений. Но, как я уже сказал, у него давно не было боёв», — цитирует Хирна Metro.

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