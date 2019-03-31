А. Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Луисом Энрике

10 мая в Самаре состоится турнир по смешанным единоборствам. В нём примет участие известный тяжеловес Александр Емельяненко. Соперником россиянина станет 25-летний бразильский боец Луис Энрике, об этом рассказал Емельяненко, разместив соответствующую новость в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме».

Луис Энрике в прошлом выступал в UFC. В сильнейшем промоушене мира он провёл 6 поединков, проиграв в 4 из них. В UFC бразилец бился с такими соперниками, как Марчин Тыбура и Фрэнсис Нганну. Последний поединок в промоушене он провёл в сентябре 2018 года и проиграл Райану Спанну. А уже в ноябре 2018 года он был уволен из UFC.

В смешанных единоборствах на счету Энрике 15 боёв, в 10 из них он победил.