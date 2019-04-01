Бивол — боксёр месяца по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол стал лучшим боксёром месяца по версии WBA. В марте Бивол в пятый раз защитил титул чемпиона организации. 9 марта он нанёс поражение Джо Смиту-младшему единогласным решением судей.

За 12 раундов Бивол выбросил 714 ударов, 208 из них достигли цели (29%). 101 из точных ударов пришёлся на джебы, а 107 были силовыми. Что касается Смита, то американец за весь бой выбросил 395 ударов, и только 39 из них достигли цели (9,9%).

«В этом поединке Дмитрий Бивол вновь продемонстрировал элитный класс, который превратил его в одного из самых интересных боксёров своего дивизиона. Он победил Смита у него дома в Нью-Йорке, доминируя на протяжении всего боя», — говорится в пресс-релизе WBA.

Бивол провёл на профессиональном ринге 16 боёв и одержал во всех победы.