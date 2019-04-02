Нурмагомедов: поединок с Фергюсоном — бой мечты

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о проблемах Тони Фергюсона. Ранее стало известно, что Фергюсон был задержан полицией, которую вызвала жена бойца.

«Думаю, это больше семейные проблемы, чем психические. Жена полицию вызывала. Я не хотел бы говорить о его семье, потому что не люблю, когда говорят о моей личной жизни. Представляю, как ему тяжело, когда все так пристально следят за происходящим у него дома.

Я не вдавался в подробности, честно говоря. Дай Бог ему здоровья и удачи. Спорт – это спорт, а семья – это семья. Пусть возвращается скорее. Непривычно видеть человека, у которого 11 подряд побед в UFC, в таком состоянии. Можно сказать, на обочине.

Значит, это его испытание, и он должен его пройти. У каждого своё испытание: кто-то деньгами болен, кто-то пьёт, у кого-то звёздная болезнь, а кто-то только стал чемпионом, а теперь ему некогда тренироваться. Пускай проходит своё испытание и возвращается.

Является ли бой с ним боем мечты? Да, конечно. Это самый ожидаемый бой в UFC на данный момент. Об этом мне сказали владельцы UFC, они проводили опрос: люди больше всего ждут мой бой с Фергюсоном», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.