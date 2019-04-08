Кролла: важно не дать Ломаченко диктовать темп боя

Официальный претендент на пояс по версии WBA Энтони Кролла поделился ожиданиями от боя с чемпионом мира по версии WBA и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. Этот поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

«Я буду биться с одним из сильнейших боксёров в мире. Я упорно готовился в рамках 12-недельного лагеря, мы знали, что такой бой может состояться, я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Во время боя я должен буду выполнить план. Мне предстоит сразиться с великим боксёром, не могу дождаться.

Я буду боксировать не ради опыта. Хочу шокировать весь мир и победить. Я уверен, что мне это по силам. Понимаю, насколько это будет сложно.

В последних боях Ломаченко наносил больше ударов, чем когда-либо в своей карьере. Но я думаю, что сильно отличаюсь от его бывших соперников. Важно не дать ему диктовать темп боя», — цитирует Кроллу BoxingScene.