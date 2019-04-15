Коста назвал Адесанью «фальшивым чемпионом»

Боец среднего веса UFC Пауло Коста прокомментировал победу Исраэля Адесаньи над Келвином Гастелумом на турнире UFC 236. Благодаря этой победе Адесанья получил титул временного чемпиона UFC.

«Серьёзно? Это и есть временный (фальшивый) чемпион? Хахаха. Неудивительно, что раньше наш дивизион был лучше, чем сейчас. Наслаждайся титулом, друг. Я действительно надеюсь, что однажды ты выиграешь настоящий пояс, чтобы встретиться со мной. И учти, я — не Гастелум», — написал Коста в своём «Инстаграме».

Напомним, что сам Коста должен был драться с Йоэлем Ромеро, но бой не состоялся. Коста провалил допинг-тест. Бой Ромеро и Косты срывался уже дважды. В ноябре прошлого года поединок был отменён из-за травмы Ромеро и позже перенесён на апрель 2019-го.