Де ла Хойя не исключил, что Альварес встретится с Мунгуйей

Известный промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что в будущем может состояться бой двух мексиканских суперзвёзд Сауля Альвареса и Хауме Мунгуйи. Ранее Мунгуйя защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO, победив ирландца Денниса Хогана решением судей. По мнению де ла Хойи, Мунгуйя может перейти в средний вес ради встречи с Альваресом.

«Мунгуйя — очень амбициозный парень, мне нравится это в нём. Он хочет драться с сильнейшими боксёрами мира. Когда ты являешься лучшим в мире, как Альварес, а с другой стороны есть чемпион — Мунгуйя, такой бой может состояться.

Если они будут находиться в одной весовой категории, а Мунгуя станет чемпионом в дивизионе, не вижу препятствий для такого боя. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова промоутера ESPN.