Гастелум — о поражении от Адесаньи: лицо залечится, поход за поясом продолжается

Боец UFC Келвин Гастелум прокомментировал поражение от Исраэля Адесаньи на турнире UFC 236 в Атланте (Джорджия, США). Благодаря этой победе Адесанья получил титул временного чемпиона UFC.

«Не могу подобрать слова, чтобы поблагодарить всех за любовь и поддержку, которые я получал в последние 24 часа. Моё тело и лицо залечатся, а это поражение лишь поможет стать лучше! Миссия по походу за золотым поясом продолжается», — написал Гастелум в своём «твиттере».

Отметим, что в первых раундах Гастелум владел преимуществом и сумел нанести несколько тяжёлых ударов сопернику. Затем уже Адесанья перехватил инициативу и доминировал в середине боя. В результате бойцы провели в октагоне все пять раундов, а судьи отдали победу новозеландцу.