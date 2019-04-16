Бывшая чемпионка UFC Роузи намекнула на беременность

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи, в последние годы выступающая в рестлинг-промоушене WWE, намекнула, что забеременела. Роузи опубликовала фотографию с мужем Трэвисом Брауни и использовала любопытный хештег #impregnationvacation (ябеременаканикулы).

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Роузи.

В начале апреля Роузи провела последний бой в WWE. Она уступила чемпионский титул ирландке Бекки Линч. После этого ряд СМИ сообщили, что Роузи планирует взять паузу в карьере. Сама спортсменка ранее утверждала, что её приоритетом будет семья. Также стало известно, что во время шоу с Линч Роузи сломала руку.

Роузи перешла в рестлинг в 2018 году. Она дебютировала в организации в апреле 2018 года. Летом она получила пояса на SummerSlam.