Мораес пообещал нокаутировать Сехудо

Бразильский боец ММА Марлон Мораес поделился ожиданиями от боя с чемпионом UFC Генри Сехудо. Этот поединок состоится 8 июня на турнире UFC 238. Сехудо изначально должен был встретиться с Ти Джеем Диллашоу, но в его допинг-пробах был обнаружен эритропоэтин. Из-за этого Диллашоу дисквалифицировали на два года.

«Я планирую заткнуть его. Никаких золотых медалей, боёв с поясами, всё. Я нокаутирую его. Я полностью готов к этому бою, мне предстоит провести самый важный поединок в жизни. Настало время стать чемпионом», — сказал Мораес во время пресс-конференции.

Сехудо ранее объявил, что больше никогда не согласится на бой с Диллашоу. Также он выразил негодование в связи с применением допинга соперником.