Хабиб в кепке, Олейник в нокауте, Ян с фанатами на UFC в Питере. Фоторепортаж

20 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» состоялся второй в истории России турнир UFC. В главном бою вечера тяжеловес Алистар Оверим нанёс поражение россиянину Алексею Олейнику техническим нокаутом в первом раунде.

Россиянин неплохо начал бой и пытался прессинговать Оверима. Однако с середины первого раунда голландец начал перехватывать инициативу. Алексей раз за разом пропускал удары коленом от Оверима в туловище и в голову.



В конце первого раунда после серии точных попаданий от голландца Олейник упал на канвас и Алистар обрушил на россиянина град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.

Лучшие кадры с боев UFC — в фоторепортаже специального фотокорреспондента из Санкт-Петербурга.