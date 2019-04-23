Рапопорт: Екатеринбург станет центром примирения мировых боксёрских федераций

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего второго Международного боксёрского форума, который пройдёт в июне в Екатеринбурге.

«Практически на неделю, с 12 по 16 июня, Екатеринбург станет центром примирения ведущих мировых федераций. Бокс активно развивается на Среднем Урале, более 10 тыс. жителей увлекаются данным видом спорта. Дополнительный импульс для развития профессионального бокса в регионе придало и создание Академии единоборств. В прошлом году Екатеринбург принял четвертьфиналы Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), которые собрали в зале почти 10 тыс. зрителей. Всё это говорит о том, насколько бокс интересен на Урале и насколько Урал интересен всему миру бокса», — цитирует Рапопорта пресс-служба форума.

В рамках второго Международного боксёрского форума одновременно на трёх площадках — во дворце игровых видов спорта «Уралочка», культурно-развлекательном комплексе «Уралец» и Академии единоборств РМК — пройдут сессии по вопросам взаимодействия между профессиональными организациями бокса. Участники продолжат обсуждение проблем, а также выработку и согласование их решений, которые были заложены во время проведения первого Международного боксёрского форума. Прежде всего будет продолжен диалог между столпами боксёрского движения во всём мире, начало которому было положено в 2018 году в Сочи.