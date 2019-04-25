Лобов: Малиньяджи – жирный пудинг! Он не может отказаться от пиццы и пончиков

Российско-ирландский боец Артём Лобов поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи, который состоится по правилам кулачного боя в главном событиии турнира промоушена Bare Knuckle Fighting Championship 22 июня. Лобов признался, что ему надоело обсуждать Малиньяджи.

«Сейчас меня уже просто тошнит от всей этой ерунды. Хотелось бы быстрее загнать Малиньяджи в ринг. Даже не верю своей удаче, если честно. Не думал, что это произойдёт, видимо, у Поли совсем плохо с деньгами, раз он на такое согласился.

До боя остаётся восемь-девять недель. Ему нужно за это время научиться действовать в клинче, уметь менять темп боя. Также нужно набрать форму, ведь он только слез с дивана. Большой жирный пудинг, я видел его. Кто вообще согласится его тренировать? Ему нужны специалисты по сгонке веса. Он хочет драться в весовой категории 154 фунта, хотя всегда дрался в 140 фунтах. Что это значит? Он ленивый и жирный, не может согнать вес. Он не может отказаться от пиццы и пончиков», — сказал Лобов в эфире передачи TheMacLIFE.