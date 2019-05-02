Хирн: предлагали Ортису $ 7 млн за бой с Джошуа, нам даже не ответили

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, рассказал о подробностях переговоров с представителями Луиса Ортиса. Предполагалось, что Ортис заменит Джарелла Миллера в поединке с Джошуа. Ранее Миллер был дисквалифицирован из-за проваленной допинг-пробы. В итоге Миллера заменил Энди Руис-младший.

«Джэй Хименес (менеджер Ортиса. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне и сказал, что не может поверить в новость о дисквалификации Миллера. Также он заявил, что Луис не будет готов к бою. Я попросил его поговорить с Ортисом. Тогда Хименес сказал, чтобы мы сделали им предложение. Я предложил $ 6 млн, но они даже не ответили. Тогда я предложил $ 7 млн. Также мы сказали, что в случае победы Ортиса состоится бой-реванш на более крупную сумму. Но в итоге мы не получили ответ», — приводит слова Хирна East Side Boxing.

Бой Джошуа и Руиса-младшего состоится 1 июня в Нью-Йорке.