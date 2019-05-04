Льюис: у Руиса тяжёлые кулаки, но ему не хватает опыта

Легендарный боксёр-тяжеловес Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего, который состоится 1 июня в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден». Джошуа должен был встретиться с Джареллом Миллером, но его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, нас ждёт хороший бой. У Энди тяжёлые кулаки. В плане опыта он немного уступает, но представителям Джошуа нужен был соперник прямо сейчас, а Энди не побоялся этого.

Да, этот бой — не то, чегоо хотел Энтони, но не могу сказать, чего действительно ждал Джошуа», — приводит слова Льюиса Give me Sport.

Отметим, Джошуа впервые будет боксировать в США. После того как стало известно о дисквалификации Миллера, представители Энтони начали искать ему нового соперника, чтобы бой состоялся.