Шлеменко: бой с Андраде получился волнительным, в Челябинске нелегко побеждать

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился эмоциями от победы над бразильцем Вискарди Андраде. Главный поединок вечера, проходивший на турнире RCC 6 в Челябинске, был остановлен в третьем раунде. Россиянину присудили победу техническим нокаутом.

«Всем спасибо за поддержку. Бой получился очень волнительным для меня. В Челябинске не легко побеждать. Сразу хочу сказать, живите трезво, никого не слушайте, даже если все против вас. Самое главное — как вы себя поставите. Вместе мы — сила. Дух на нашей стороне!» — сказал Шлеменко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шлеменко.

После этого боя в активе Шлеменко 52 победы при 12 поражениях. У Андраде — 20 побед и восемь поражений.