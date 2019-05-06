Андраде: думаю, Джейкобс заслуживал победу над Альваресом

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде прокомментировал результат боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Мексиканский боксёр победил решением судей и объединил пояса WBC, WBA и IBF. Теперь Альваресу не хватает лишь пояса WBO, которым владеет Андраде.

«Мне очень понравился этот бой, на ринге встретились два боксёра с высоким IQ. Я думал, что Джейкобс сделал всё, как надо и заслужил победу. Но я — не судья, но Сауль стремился биться. Соперники показали отличное шоу.

Я не был удивлён невысокой скоростью поединка, потому что на ринге встретились два соперника с высоким IQ. Они пытались проанализировать друг друга, понять, когда лучше наносить удары.

Если честно, считаю, что Дэнни должен был победить. Да, у Альвареса были точные попадания, но Джейкобс выглядел более нацеленно. Теперь, безусловно, хочу встретиться с Саулем», — приводит слова Андраде BoxingScene.