Бой Ломаченко и Кэмпбелла может пройти в Великобритании в августе

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о подробностях предстоящего боя за титул чемпиона WBC в лёгком весе между чемпионом WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. По словам Хирна, бой может состояться уже в конце лета.

«Если нам удастся договориться по финансам и заключить выгодную сделку, то проведём бой в Великобритании. Нужно решить, поедем ли мы в Лондон на «O2 Арену» или отправимся в Халл на «Кей Си Стэдиум».

Вряд ли Ломаченко знает, где находится Халл, но я не думаю, что ему это важно. Уверен, что бой будет хорошим, хотелось бы провести его в августе», — приводит слова Хирна Boxing247.

Напомним, пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать себя в первом полусреднем дивизионе.