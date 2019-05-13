Василевский: Шлеменко вроде как желает мне добра, но как будто злорадствует

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал слова россиянина Александра Шлеменко. Ранее Шлеменко раскритиковал Василевского за подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым, которая проходила в США.

«Я видел это интервью. В принципе он имеет право на свою точку зрения, и у него своё восприятие тренировочного процесса, карьеры. Он тренируется в Омске, у него есть команда, ему это нравится. Я делаю иначе, но и он проигрывал несколько боев, и со мной такое случалось. Говорю к тому, что не существует чёткого рецепта, как должно быть. Я же записывал в своём «инстаграме» видео по мотивам слов Александра. Он вроде как желает мне добра, но как будто и злорадствует.

Мне не очень понравилось, что он сказал, мол, я исчерпал себя как боец. Он же тоже проигрывал, но у меня и в мыслях не было сказать, что он больше не сможет вернуться. Хоть он и старше меня года на три-четыре. В этом плане у меня ещё есть возрастной запас», — приводит слова Василевского Sport24.