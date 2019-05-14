Холлоуэй встретится с Эдгаром 27 июля

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт защиту титула 27 июля на турнире UFC 240 в Эдмонтоне (Канада). Соперником Холлоуэя станет Фрэнки Эдгар, сообщает ESPN.

Холлоуэй и Эдгар должны были встретиться уже давно, организация дважды объявляла об их бое, но в обоих случаях поединок срывался из-за травм бойцов.

Холлоуэй в UFC одержал 20 побед при 4 поражениях. Макс одержал 13 побед подряд начиная с 2013 года. Холлоуэй в последнем поединке уступил Дастину Порье, но сохранил титул в полулёгком весе, поскольку бой проходил за временный пояс в лёгком дивизионе.

Эдгар в UFC одержал 23 победы, также на его счету шесть поражений и ничья. Последним соперником Фрэнки был Каба Суонсон, которого он победил по очкам в апреле 2018 года.