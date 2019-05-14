Костя Цзю оценил шансы сына стать чемпионом мира

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил шансы своего сына, Тима, на успешную карьеру. По мнению Константина, Тим может пойти по его стопам. 15 мая в рамках вечера профессионального бокса в Сиднее (Австралия) Тим Цзю (12-0, 10 КО) встретится на ринге с чемпионом Австралии в первом среднем весе Джоэлем Камильери (17-5-1, 8 КО).

«Тим находится недалеко от большого и важного этапа в карьере. Возможно, ему нужно ещё один – два года. Я так думаю. Когда он только начал ходить, уже надевал боксёрские перчатки. Это судьба.

Если он хочет что-то начать, он всегда хочет добиться цели. Он — не тот парень, который отступает от своих целей и мечтаний. С самого рождения Тим хотел идти в зал, он может добиться всего, о чём пожелает», — цитирует Костю Цзю FoxSports.au.