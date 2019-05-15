Болгарский тяжеловес пройдёт курсы и заплатит штраф из-за поцелуя журналистки

Болгарский боксёр Кубрат Пулев должен будет выплатить штраф в размере $ 2,5 тыс. и пройти образовательные курсы, на которых рассказывается о том, что считается сексуальным домогательством. После этого Атлетическая комиссия Калифорнии снимет с него дисквалификацию, сообщает Sky Sports.
Пулева в домогательствах обвинила журналистка Дженнифер Равало. После боя с Богданом Дину, который проходил в марте 2019 года, Пулев во время интервью поцеловал журналистку в губы. Девушка также утверждала, что спортсмен схватил её за ягодицы.
Сам Пулев обвинения отрицал. Он предоставил фотографии с вечеринки после боя, на которой присутствовала Дженнифер. Девушка на фотографиях выглядела весёлой и беспечной.
Тем не менее Атлетическая комиссия Калифорнии отстранила Пулева от боёв до июля 2019 года. В случае повторного нарушения Пулеву грозит пожизненная дисквалификация.
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