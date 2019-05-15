Сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю — Тим Цзю одержал 13-ю победу в своей профессиональной карьере. Соперником Цзю был действующий чемпион Австралии по боксу в первом среднем весе Джоэль Камильери.



Поединок продлился все 10 раундов. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Тиму Цзю. Для Цзю эта победа стала 13-й в профессиональной карьере, 10 из которых он одержал нокаутом. Эта победа принесла Цзю титул чемпиона Австралии.



Стоит отметить, что этот поединок стал первым в карьере, когда бой Цзю-младшего демонстрировали по телевидению по системе PPV.



На счету Камильери теперь 24 поединка на профессиональной сцене, в которых он одержал 17 побед, шесть поединков проиграл и ещё один свёл вничью.

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