Скандальные заявления Уайлдера о желании убить на ринге рассмотрит комиссия WBC

Комментарии чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера изучит специальная комиссия. Американский боксёр ранее заявил, что бокс является единственным видом спорта, в котором легализованы убийства. Также Уайлдер признался, что хотел бы убить соперника на ринге. Руководство WBC посчитало, что скандальные слова Уайлдера противоречат духу бокса.

«Я знаю Уайлдера уже давно. Такие заявления не соответствуют тому, кем он является на самом деле. Его слова противоречат этике WBC. Высказывание Деонтея будет рассмотрено на специальном слушании», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BBC.

Уайлдер о желании убивать сообщил перед боем с соотечественником Домиником Бризилом, который состоится 18 мая. Бризил признался, что его шокировали слова соперника.