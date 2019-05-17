Усман: Аскрен — всего лишь один из парней, ничего больше

Боец UFC Камару Усман заявил, что не боится бывшего чемпиона The One Бена Аскрена. По словам Усмана, Аскрен не является угрозой для чемпионского титула, которым владеет Камару.

«Будучи чемпионом, мне всё равно, в поединке с кем его защищать. Заработаю немного денег. Мне нужно, чтобы было много дополнительного шума, чтобы люди интересовались моими боями. Если Аскрен уже начинает раскручивать бой, то хорошо, я рад. Я не имею ничего против Аскрена. Когда захожу в октагон, хочу победить любого.

Аскрен никогда не был угрозой для меня. Он пришёл в UFC, конечно, ему хочется продавать себя. Теперь он стал частью большого шоу, хочет произвести впечатление, вот и всё. Я рад, что все о нём говорят. Но для меня Аскрен всего лишь один из парней, ничего больше», — приводит слова Усмана LowKick MMA.