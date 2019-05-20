Мендес назвал самого опасного соперника для Нурмагомедова

Известный тренер Хавьер Мендес назвал соперников, которые могут представлять наибольшую опасность для российского бойца ММА чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По мнению Мендеса, самым опасным оппонентом является бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, которого Нурмагомедов победил в 2018 году.

«Самый простой соперник — Холлоуэй. Он хорошо бьёт, но ему не хватает мощи. Далее идёт Порье. Это боец с хорошим разнообразным арсеналом и выносливостью.

Следующий — Фергюсон, который здорово работает локтями. Но самым опасным соперником я по-прежнему считаю Конора Макгрегора. У ирландца уникальный боксёрский арсенал», — приводит слова Мендеса Low Kick MMA.

Напомним, следующим соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье. Этот бой должен состояться в сентябре 2019 года в Абу-Даби.